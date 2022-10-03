Manzara keyfi polis denetimiyle son buldu

Sakarya’da polis ekipleri, üniversitenin açıldığı gün geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Üniversite ve öğrenci yurtları çevresinde işletme, araç ve yaya denetimi yapan ekipler, bölgede adeta kuş uçurtmadı.

Üniversitelerin eğitim öğretime başlaması neticesinde öğrencilerin korunması ve huzur ile güvenliğin sağlanması amacıyla Sakarya’da polis ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde üniversite ve öğrenci yurtları bölgesinde işletme, araç ve yaya denetimi yapan ekipler bölgede adeta kuş uçurtmadı. Manzarayı seyretmek için bölgeye gelen ve araçlarını yol kenarına çeken vatandaşlar da denetlendi. Denetimde iki işletmeye idari işlem uygulanırken, bir otomobilde de iki adet beyzbol sopası ele geçirildi.

Üniversite çağındaki gençlerin korunması ve şehir genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik uygulamaların süreceği bildirildi.