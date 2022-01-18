Manisa’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 1 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 0.42 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmesi sonrası şahsa yapılan sorgulamalarda uyuşturucu maddenin Y.S. isimli bir şahıstan alındığı öğrenildi. Y.S.’nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler evde yapılan aramalarda 3.22 gram metamfetamin, 1.04 gram tütünle karışık esrar ve 0.93 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.S. emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan ilçeye araç içerisinde uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, Saruhanlı kavşağında aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan F.Ö. isimli şahıs içerisinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşetle kaçmak isterken ekipler tarafından kıs kıvrak yakalandı. Araç sürücüsü D.Ö. ile F.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonda 2 bin 800 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. D.Ö. ve F.Ö.’nün evinde yapılan aramalarda ise 53 adet yeşil reçeteli hap ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.