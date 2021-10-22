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Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Asayiş 22.10.2021, 23:01
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü istihbaratı üzerine Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği tespit edilen S.Y. isimli 2 şahıs yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Suriye uyruklu H.H. tutuklanırken S.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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