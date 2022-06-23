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Manisa’da kuruyan göldeki arazi kavgasında 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kuruyan Marmara Gölü’ndeki arazi kavgasında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 23.06.2022, 00:27
Manisa’da kuruyan göldeki arazi kavgasında 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kuruyan Marmara Gölü’ndeki arazi kavgasında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, kuruyan Marmara Gölü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.Ö.(28) ve C.G.(23) aralarında kuruyan Marmara Gölü’ndeki arazi nedeniyle husumet bulunan D.K.’yı (27) av tüfeği ile ateş ederek yaralarken, yine göl arazi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.Ö.(55), yumruk atmak suretiyle Pazarköy Mahalle Muhtarı E.K.’yı (60) yaraladı. Diğer olayda ise D.K., hasat yapan M.E.’ye (42) ait biçerdövere av tüfeği ile ateş açmak suretiyle zarar verdi. Olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya karışan şüpheliler D.K., M.Ö., S.Ö. ve C.G., Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden D.K. ve Ş.Ö, Salihli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan 4 av tüfeğine el konulurken, şüpheliler Ş.Ö., C.G., M.Ö. ve D.K.’ya toplam 3 bin 855 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan kuruyan göl arazisine ekilen yaklaşık 30 ton buğdayın ise Yediemine teslim edildiği öğrenildi.

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