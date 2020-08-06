Manisa’da 12 kilo kubar esrarı çuvalla taşırken yakalandılar
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 2 KİŞİ ÇUVALLA 12 KİLOGRAM KUBAR ESRAR TAŞIRKEN YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN İFADESİ DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇEN JANDARMA EKİPLERİ GEDİZ NEHRİ KENARINDA EKİLİ 24 KÖK HİNT KENEVİRİ DAHA ELE GEÇİRDİ.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi çuvalla 12 kilogram kubar esrar taşırken yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ifadesi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, Gediz Nehri kenarında ekili 24 kök Hint keneviri daha ele geçirdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde N.K. (22) ve İ.Y. (17) isimli iki kişinin çuval içerisinde kubar esrar taşıdığı bilgisi alındı. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahısları 12 kilogram kubar esrarla birlikte yakaladı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde Urganlı Mahallesi Gediz Nehri kenarında Hint Keneviri ekili bir alan olduğunu söylemesi üzerine bölgede yapılan aramada boyları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında değişen 24 kök Hint Keneviri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat devam ettiği bildirildi.
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