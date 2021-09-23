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Manavgat’taki orman yangını kontrol altında

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 15:32
Manavgat’taki orman yangını kontrol altında

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde orman yangını çıktı. Saat 10.20’de başlayan yangına çok sayıda su tankeri, 17 arazöz, 10 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi. Örtü şeklinde devam eden yangına çok sayıda yer ekibi de müdahale etti. Helikopterlerle bölgeye bırakılan ekiplerin yanı sıra havadan yoğun müdahaleyle yangın 5. saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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