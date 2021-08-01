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Manavgat’ta yükselen alevler köyü boşalttı

Manavgat’ta 5 gündür devam eden orman yangını bugün Sırtköy’e sıçradı. Alevler içerisinde kalan köyün tamamı boşaltıldı. Yangına müdahale devam ederken yükselen alevler korku filmlerini aratmadı.

Asayiş 01.08.2021, 18:42
Manavgat’ta yükselen alevler köyü boşalttı

Manavgat’ta 5 gündür devam eden orman yangını bugün Sırtköy’e sıçradı. Alevler içerisinde kalan köyün tamamı boşaltıldı. Yangına müdahale devam ederken yükselen alevler korku filmlerini aratmadı.

5 gündür aralıksız devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde Sırtköy’de yangın çıktı. Sırtköy’e sıçrayan yangında ise tüm köy boşaltıldı. Yükselen alevler korku ve paniğe sebep olurken, yangına müdahale devam ediyor.
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