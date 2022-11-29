Manavgat’ta polisin silah kaçakçılığı şüphelileriyle çatışması güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan silah kaçakçılığı şüphelileri ile girdiği silahlı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı. 30 dakika boyunca süren olaylarda polis, iki polisi yaralayan şüphelinin kaçmasına canı pahasına izin vermedi. Araçtan inip polise ateş ederek kaçmaya çalışan şüpheli vurularak öldürülürken, 3 şüpheli yakalanıp kelepçelendi. Olaylarda 2 polis memuru da ayağından yaralandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya’nın Beyşehir ilçesinden 42 AEG 77 plakalı otomobille kaçak silah getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin aracını ilçe girişinde takibe alan ekipler, Sanayi Sitesi 2009 Sokak’ta önünü kesti. Geri manevra yapan şüpheliler, arkalarındaki polis aracına çarptı. Araçtaki 4 şüpheliden 3’ü, polisin uyarısı sonucu yere yatarken, Mustafa Şener Habir tabancayla ateş ederek kaçmaya başladı. Habir’in silahından çıkan kurşunlarla 2 polis memuru ayağından yaraladı. Polislerin hemen karşılık vermesi sonucu Habir olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı polis memurları ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Şüpheliler; Tahir Ü., Mehmet Ü. ve Özgür Y. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sanayi Sitesi’nde polisler tarafından önü kesilen araç geri gitmeye çalışırken, arkadan gelen ekip otosuna çarparak durdu. Sonrasında yaşanan kovalamacada polise silahla ateş edip, 2 polisin yaralanmasına sebep olan Mustafa Şener Habir’in vurularak yere düştüğü anlar da kayıtlara girdi. Olayda hayatını kaybeden Şener’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin alınmaya devam ettiği bildirildi. Yaralanan 2 polisin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.