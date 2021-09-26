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Manavgat’ta otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Acısu Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil tur otobüsünü çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 26.09.2021, 11:36
Manavgat’ta otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Acısu Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil tur otobüsünü çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Servet Büyüköksüz’ün kullandığı 34 EJ 2011 plakalı otomobilin, Sorgun Acısu Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı şeritten gelen Ömer Faruk Kırmızıaltın’ın kullandığı 07 AT 013 plakalı tur otobüsüne ön sol tamponundan çarpması sonucunda meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle yolda savrulan ve şarampole inerek hurdaya dönen aracın sürücüsü Servet Büyüköksüz ve araçta yolcu olarak bulunan Serhat Sönmez yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracı kullanan kişinin sürücü belgesi olmadığı öğrenildi

Kazanın ardından Acısu Caddesi’nde trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken, aracı kullanan Servet Büyüköksüz’ün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Jandarma Trafik ekipleri Servet Büyüköksüz’e sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye aracını kullandırmak suçlarından ayrı ayrı bin 228 TL para cezası uyguladı.

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