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Manavgat’ta orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede çıkan alevlere müdahale ediliyor.

Asayiş 24.09.2021, 13:24
Manavgat’ta orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede çıkan alevlere müdahale ediliyor.

Manavgat ilçesi Altınyaka Mahallesi Oluk mevkiinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterin de havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde dün çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alınabilmişti.

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