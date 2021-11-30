Manavgat’ta kaçak tütün operasyonu

Antalya’da bir işletmede bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin işletmeye düzenlediği operasyonda 110 paket doldurulmuş makaron ile 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. İşletme sahibine 697 TL idari para cezası uygulandı.

Manavgat ilçesi Side Mahallesi’nde kaçakçılıkla mücadelede kapsamında bir işletmede bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satıldığı ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 110 paket doldurulmuş makaron ile 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. Ayrıca işletme sahibi H.T. isimli şahsa 697 TL idari para cezası kesildi.