banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 13.10.2021, 11:22
Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 18 kişiden 9’u Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 yıl 6 ay ceza ile aranan E.A., 5 yıl 5 ay ceza ile aranan Ç.K., 3 yıl 3 ay 5 gün ceza ile aranan R.Ü., 1 yıl 8 ay ceza ile aranan A.O.D., 1 yıl 1 ay 10 gün ceza ile aranan T.K., 6 ay ceza ile aranan A.Y., 3 ay ceza ile aranan F.N., 3 bin lira para cezası ile aranan H.G. ve 2 bin 100 lira para cezası ile aranan A.B. ise tutuklanarak Alanya F Tipi Cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1