Manavgat’ta alevlerle mücadele sürüyor: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın, ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesi’ne kadar ulaştı. Demirciler Mahallesi halkı sabah erken saatlerde yangının yaklaşması sonucu tahliye edildi. Mahallenin yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi ile mahalle içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın bu kez farklı bir noktadan hareket ederek Kızılcadağ Mahallesi’ne doğru yönünü değiştirdi.

Alevler metrelerce yukarı çıktı, duman gökyüzünü kapladı

Yangının önüne geçmek isteyen onlarca ekip ise mahalleye giden yol üzerinde adeta seferber oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile ilerleyen alevlere ekipler bir yandan havadan helikopterler ile müdahale ederken diğer taraftan karadan arazözler ile müdahale sürüyor. Yangın dolayısı ile ormanlık alan içerisinden çıkan alevler metrelerce havaya yükseldi. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Öte yandan yükselen dumanlar helikopter içerisinden çekilen cep telefonu görüntülerine de yansıdı.