Manavdan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir manavda yaşanan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, sabah saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolu üzerinde bulunan Ramazan Kurt’a ait manavda yaşandı. 4 kişinin karıştığı tespit edilen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sabaha karşı manava giren iki kişinin, para kasasından bir miktar parayı aldıkları net bir şekilde görülürken, hırsızların yoldan geçen araç ve vatandaşlardan tedirgin olduğu ve zaman zaman yere eğilerek gizlendikleri görülüyor.