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Maltepe’de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün kendisini dışarı attığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 23.10.2021, 17:02
Maltepe’de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Maltepe’de seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün kendisini dışarı attığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Samandıra bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yolda ilerleyen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü otomobili park edip kendisini dışarı attı. Otomobil yolda alev alev yandı. Otomobili saran alevler olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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