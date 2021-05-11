banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?

Maltepe’de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada

Maltepe’de tek katlı bir gecekonduda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken gecekondunun alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 11.05.2021, 16:02
Maltepe’de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada

Maltepe’de tek katlı bir gecekonduda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilenirken gecekondunun alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Maltepe’de Gülsuyu Mahallesinde saat 15.00 sıralarında tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle evi alevler sardı. Alevlere teslim olan evi gören mahalleli büyük panik yaşadı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangında doğalgaz nedeniyle küçük çaplı patlama da yaşandı. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Gecekondunun alev alev yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorumlar (0)
18°
açık