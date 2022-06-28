Maltepe’de 2 ayrı evden altın çalan şüpheli yakalandı

Maltepe’de 6 ayrı eve hırsızlık teşebbüsünde bulanan ve 2 ayrı adresten, 2 altın kolye, 3 çeyrek altın, 2 çift küpe ve altın mızıka çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli ‘Evden Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

27 Haziran tarihinde Maltepe’nin İdealtepe ve Çınar Mahallesi’nde farklı saat aralıklarında bir şahsın 6 ayrı eve hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve iki adresten ve 2 ayrı adresten, 2 altın kolye, 3 çeyrek altın, 2 çift küpe ve altın mızıka çalındığı yönünde ihbar gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Görevlileri çalışma başlattı. Olay adresleri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu eşkali tespit edilen şahıs aynı gün İdealtepe Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde görüldü, kimlik kontrolü yapılmak istenen şahıs bu sırada kaçma teşebbüsünde bulundu. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Ş.Ş. isimli şahıs ekiplerce yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında çalmış olduğu 1 adet altın kolye ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan Ş.Ş isimli şüpheli şahıs, “Evden Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.