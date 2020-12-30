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Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal A.'nın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 30.12.2020, 11:39
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