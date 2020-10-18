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Malkara’da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
MALKARA’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Asayiş 18.10.2020, 03:31
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seymen Ç. idaresindeki 22 AAT 906 plakalı motosiklet ile Hüsmen D. yönetimindeki 59 LS 420 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosikletli Seymen Ç. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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