banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı

Mali’nin geçici Devlet Başkanı Goita’ya bıçaklı saldırı

Mali’nin başkenti Bamako’da bulunan bir camide namaz kılan geçici Devlet Başkanı Assimi Goita’ya kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Asayiş 20.07.2021, 14:12
Mali’nin geçici Devlet Başkanı Goita’ya bıçaklı saldırı
banner502

Mali’nin başkenti Bamako’da bulunan bir camide namaz kılan geçici Devlet Başkanı Assimi Goita’ya kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Mali’nin geçici Devlet Başkanı Assimi Goita, bıçaklı saldırı girişiminin hedefi oldu. Biri bıçaklı olmak üzere kimliği belirsiz iki kişinin başkent Bamako’da bulunan bir camide namaz kılan Goita’ya saldırdığı belirtildi. Kurban Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından Goita’nın camiden çıkarıldığı öğrenildi.

Mali Din İşleri Bakanı Mamadou Kone olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir kişi başkanı bıçakla öldürmeye çalıştığı ancak yakalandı" açıklamasını yaptı. Cami yöneticisi Latus Toure de yaptığı açıklamada, “Bir adam başkanı bıçaklamaya çalıştı ama başka bir kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501