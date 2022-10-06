Malatya’daki trafik kazaları kamerada

Kent merkezinin birçok bölgesinde bulunan kameraları trafik kazalarını kaydetmeye devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarında farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları anbean kameralar tarafından kaydedildi.

’’Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’’ notuyla paylaşılan kazalara, büyük ölçüde sürücü ve yaya dikkatsizliklerinin yol açtığı görülüyor.