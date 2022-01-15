Malatya’da yük treni ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile otomobil in çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (41) yönetimindeki 44 AAH plakalı otomobil ile yük treni Adagören mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.S. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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