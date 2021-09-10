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Malatya’da terör propagandasına 1 gözaltı
Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 10.09.2021, 17:02
Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli sahsa yönelik operasyon yapıldı.
İsmi açıklanmayan şahıs gözaltına alınırken, şahıs sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.