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Malatya’da terör operasyonu: 2 tutuklama
Malatya’da terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Asayiş 09.12.2022, 18:18
Malatya’da terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde örgüt üyeliği şüphesiyle 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 2’sine adli kontrol uygulandı, bir zanlı ise serbest bırakıldı.