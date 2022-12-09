Malatya’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Malatya’da terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde örgüt üyeliği şüphesiyle 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 2’sine adli kontrol uygulandı, bir zanlı ise serbest bırakıldı.