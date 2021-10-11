Malatya’da polisin kovaladığı araçtan tüfek çıktı

Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü aracını bırakarak polisten kaçtı. Yaşanan kovalamacada polisin elinden kurtulan şahsın bıraktığı araçtan ise tüfek çıktı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane Caddesi üzerinde uygulama yapan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ’dur’ ihtarına uymayan bir kamyoneti kovalamaya başladı. Bir süre davam eden kovalamacada İnderesi Caddesi üzerinde sıkıştırılan sürücü aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. İzini kaybettirmeyi başaran sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta yaptığı detaylı incelemede 1 adet tüfek ele geçirdi. Öte yandan, kaçan şahsın B.D. olduğu ve aranmasının bulunduğu belirlendi.