Malatya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil yola savuldu. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Sarıhacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 63 ABZ 490 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Kazada araç sürücüsüyle birlikte M.A., B.A., C.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.