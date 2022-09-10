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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, bazı gayrimenkullerin TOBB’a devredildiğine yönelik iddiaları yalanladı
Malatya’da inşaat halindeki bir binada vinç devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya’da inşaat halindeki bir binada vinç devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya’da inşaat halindeki bir binada vinç devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 10.09.2022, 15:48
Malatya’da inşaat halindeki bir binada vinç devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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