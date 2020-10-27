Malatya’da döner bıçaklı sopalı kavga: 7 yaralı

Malatya’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan döner bıçaklı, satırlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde argo konuşma nedeniyle tartışan grup, bugün de karşılaşınca olay döner bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Döner bıçağı, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.