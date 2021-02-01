Malatya’da aileler arasında kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki aile arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda N.T. yaralanırken, olayın şüpheleri K.D., A.C. ve C.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayda gözaltına alınan A.C.’nin Kiltepe Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan ikametine B.T. ile E.T. tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Yaralanın olmadığı ikamet kurşunlamaya olayının şüphelileri de kısa süre ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.