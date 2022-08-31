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Makas atarak tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır’da hafif ticari araç iddiaya göre makas atarak tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.
Asayiş 31.08.2022, 10:26
Diyarbakır’da hafif ticari araç iddiaya göre makas atarak tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır Tesisler alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 RC 3144 plakalı hafif ticari araç sürücüsü iddiaya göre makas atarak ilerlerken bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle üstü açılarak hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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