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Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

ANKARA (İHA) – Başkent’te Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.

Asayiş 18.07.2021, 18:34
Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı
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ANKARA (İHA) – Başkent’te Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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