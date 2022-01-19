Mahkeme çıkışı bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde mahkeme çıkışı bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya’dan mahkeme için Kayseri’ye gelen Gökhan Ö. (35), kız kardeşi İ.Ö. ile adliye çıkışında otomobilleri ile giderken İ.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin sürücü kısmından giren mermilerin karnına isabet etmesi ile Gökhan Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gökhan Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda yakalanan İ.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.