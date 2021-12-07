Erzincan’ın Yoğurtlu Mahallesinde doğalgaz tesisat işlemleri tamamlanmayan yaklaşık 540 dairelik konutlarda yaşayan aileler, havaların geceleri sıfırın altına düştüğü kentte soğukta kaldı. Mahalleli, Enerya doğalgaz dağıtım şirketine tepki gösterdi.

Yoğurtlu Mahallesinde konutlarda yaşayan vatandaşlar yaklaşık 5 yıl önce dairelerini teslim aldı. Isınmayı kömürle sağlayan vatandaşlar bu senenin yaz başında doğalgaza geçme kararı aldı. Gerekli müracaatlar yapılarak çalışmalar başlatıldı.

Kışın başlamasıyla birlikte doğalgaz işlemleri tamamlanmayan vatandaşlar soğukta kaldı. Duruma adeta isyan eden vatandaşlar, soğukta kalmalarından sorumlu tuttukları doğalgaz dağıtım şirketine tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Kış geldi soğukta kaldık. Çocuklarımız hasta oluyor, birçok kişi evlerini terk edip başka yerlere gitmeye başladı. Elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışıyoruz. Bizlerin anlaşması kömürden doğalgaza geçilmesi için bu senenin başında karar alındı. Haziran da paralarımızı ödedik. Kış gelmeden her şey tamamlanacaktı. Ama kış geldi. Soğuktan donuyoruz. Doğalgaz tesisat vs. işlemleri tamamlanmadığı için ısınamıyoruz. Kiminin sayacı eksik, kiminin gazı açılmıyor. Bizler bu soğukta ne yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar doğalgaz dağıtım şirketinin işi ihaleyle başka şirkete verdiklerini ve yetersiz çalışma yapıldığı için yetişmediğini belirterek, kış günü doğalgazsız kaldıklarını kaydetti.