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Mahalleli el ele verdi, 200 dönümlük araziyi yanmaktan kurtardı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın buğday ekili tarım arazilerine sıçramadan vatandaşların yoğun çabası ile söndürüldü.

Asayiş 25.07.2021, 14:46
Mahalleli el ele verdi, 200 dönümlük araziyi yanmaktan kurtardı
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın buğday ekili tarım arazilerine sıçramadan vatandaşların yoğun çabası ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın; Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi Çakraz Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki kuruyan otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak buğday ekili alanlara sıçradı. Mahalle sakinleri kazma, kürek ve iş makineleri ile alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Bereketli ve Bozçalı Beldesinden bölgeye sevk edilen sulama araçlarının da müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle soğutma çalışması yapıldı. Erken müdahale sonucu yaklaşık 200 dönümlük ekili arazi yanmaktan kurtarıldı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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