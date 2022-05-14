Lunapark içerisindeki çadır alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan lunapark içerisinde bulunan çadır alevlere teslim oldu. Adeta geceyi aydınlatan alevler ise saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Yalı Mahallesi üzerinde bulunan lunapark içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, lunaparkın içerisinde bulunan çadırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkıt. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.