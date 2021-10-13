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Lübnan’da küçük uçak denize düştü

Lübnan’da 2 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düştüğü bildirildi.

Asayiş 13.10.2021, 13:46
Lübnan’da küçük uçak denize düştü

Lübnan’da 2 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düştüğü bildirildi.

Lübnan ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Havacılık Kulübü’ne ait bir sivil eğitim uçağının yerel saatle 10.40’ta Halat bölgesi açıklarında denize düştüğü belirtildi. Açıklamada, düşen uçakta iki kişinin bulunduğu ve bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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