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Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Lübnan’ın Trablusşam kentinde bir demir deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Asayiş 03.03.2021, 15:56
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Lübnan’ın Trablusşam kentinde bir demir deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki Bab Al-Tabbaneh bölgesinde bulunan bir demir deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklara göre, patlama bir kamyonun depoda yükünü boşalttığı sırada meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.