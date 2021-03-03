Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Lübnan’ın Trablusşam kentinde bir demir deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki Bab Al-Tabbaneh bölgesinde bulunan bir demir deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklara göre, patlama bir kamyonun depoda yükünü boşalttığı sırada meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.