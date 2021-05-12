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Lice’de narko-terörizm operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 12.05.2021, 13:43
Lice’de narko-terörizm operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 1 piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzemenin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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