Libya’da kurtarılan Hidayet Yaprak’ın Samandağ’daki ailesinde sevinç hakim

Libya’nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprak’ın, Hatay Samandağ’daki ailesi mutluluk yaşıyor.

İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi’nde yaşayan Hidayet Yaprak’ın ailesi, haberi büyük bir sevinçle karşıladı.

Hidayet Yaprak’ın eşi Nuray Yaprak, "Çok kötü ve zor dönemden geçtik, anlatılacak gibi değil. Eşime kavuşacağım için çok heyecanlıyım. 2 yıldır haber alamıyordum, perişan olduk. Çocuklarım da çok üzgündü, depresyona girdiler. Bugün eşimin kurtarıldığı haberini aldım. Çok heyecanlıyım, mutluyum ve gururluyuz. Bir yandan ağlıyor bir yandan seviniyoruz. Eşimin kurtarılmasında emeği geçen herkesten, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun" dedi.

Hidayet Yaprak’ın oğlu Sevgin Yaprak da (29) babasının kurtarıldığı haberiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Babasından habersiz 2 yıl geçirdiklerini aktaran Sevgin Yaprak, "Bugün babamla ilgili hayırlı haberi aldım. 2 yıldır psikolojimiz çok bozuldu. Hayatta olup olmadığını bilmiyorduk. Hiçbir şekilde konuşamadık babamla. Konuşabilseydik en azından biraz da olsa rahatlardık. Şimdi daha iyiyiz ve mutluyuz" diye konuştu.