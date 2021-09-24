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Lastiği patlayan kamyonet takla atıp alev aldı: 2 ölü

Mardin’de, lastiği patlayan kamyonetin takla atıp alev aldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 24.09.2021, 11:45 24.09.2021, 12:18
Lastiği patlayan kamyonet takla atıp alev aldı: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde, Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında meydana geldi. Seyir halindeyken lastiği patlayan 06 CJB 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araç daha sonra alev aldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küle dönen aracın içinde bulunan sürücü Abdulhalim Elçioğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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