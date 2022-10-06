Las Vegas’ta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir kumarhanenin önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan bir kumarhanenin önünde bıçaklı saldırı yaşandı. Öğlen saatlerinde meydana gelen saldırıyla ilgili açıklama yapan Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı (LVMPD), "Yerel saatle 11.42’de, Güney Las Vegas Bulvarı’nın 3100. bloğundaki bir kumarhanenin önünde birden fazla kişinin bıçaklandığına dair ihbar alındı. En az 6 kişinin yeri belirlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı" ifadelerini kullandı. LVMPD ayrıca, yaralıların civardaki hastanelere sevk edildiğini ve bir şüphelinin de gözaltına alındığını söyledi.