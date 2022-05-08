Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, soy isimleri öğrenilemeyen Sıla idaresindeki 54 AAH 697 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hasan idaresindeki 28 NR 205 plakalı Opel marka otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.