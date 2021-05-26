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Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak’ta kuzenini öldürüp, arkadaşını da yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 26.05.2021, 18:34
Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak’ta kuzenini öldürüp, arkadaşını da yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak’ta dün merkez Ontemmuz Mahallesi’nde meydana gelen olayda kuzeni Sercan Kılıç’ı (36) silahla vurarak öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek’i (36) de başından ağır yaralayan Ali K., olayın ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde eşi N.K.’nin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak üzere Ferdi Gebedek ile bir araya geldiğini ve aldatma olayını doğrular gibi konuştuğu için kuzeni ile arkadaşını vurduğunu söyleyen zanlı, N.K.’nin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını beyan etmişti. Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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