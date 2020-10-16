banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Pakistan'da hükümet karşıtı protesto
Pakistan'da hükümet karşıtı protesto
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir

Kütahya’da sahte alkol operasyonu

KÜTAHYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBESİ VE TAVŞANLI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EL YAPIMI ALKOL SATIŞI YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN BİR ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ.

Asayiş 16.10.2020, 21:44
2
Kütahya’da sahte alkol operasyonu

Kütahya polisinin el yapımı alkol satışı yapıldığı iddia edilen bir adrese düzenlediği operasyonda sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi’nde N.Ş. isimli şahsın ikametinde el yapımı alkol yapıp sattığı bilgisi alan KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan operasyonda evde el yapımı olarak imal edilen sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Evinden çıkan N.Ş. isimli şüpheli kontrol edildi. Yapılan kontrolde 0,5 litrelik 2 adet pet şişeye doldurulmuş el yapımı votka ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından adli makamdan alınan karar doğrultusunda N.Ş. isimli zanlının evinde yapılan aramada, 0,5 litrelik 80 adet pet şişeye doldurulmuş halde toplam 40 litre el yapımı rakı ve votka, 5’er litrelik 9 bidon toplam 45 litre etil alkol, 250 cc’lik 4 şişe toplam bin cc’lik alkol yapımında kullanılan alkol aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ş. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2