Kütahya Hisarcık’ta sel sonrası hasar tespit çalışması başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selden zarar gören ekili alanlarda ekipler tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tetik deresinin taşması sonucu bazı evleri su bastığı, araçların sürüklendiği ve ekili alanlarda büyük hasar oluştuğu Hasanlar köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, selden zarar gören köylülerin zararlarını beyan ettikleri dilekçelerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmadan köy meydanında aldıklarını söyledi. Müdür Şen,” Vatandaş gelecek, zararını bize dilekçe ile bildirecek, biz de dilekçe üzerine vatandaşın tarlasına gidip zarar tespitini yerinde yapacağız” dedi.

“10 bin dönüm ekili alan zarar gördü”

Hasanlar köyündeki sel felaketinde yaklaşık 10 bin dönüm ekili alan zarar gördüğünü belirten Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan,” Hasanlar köyünde dün yaşanan doğal afetten dolayı çiftçilerimizin ürünleri çok büyük zarar görmüştür. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber selden zarar gören arazileri gezdik. Selden tahmini 10 bin dönüm ekili alan zarar görmüştür. Üreticilerimizin zarar tespitleri yapılıp, zararları karşılanacaktır. İlçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlar selden zarar gören Hasanlar köyünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Daha çok fide yetiştiriciliği yapan köy halkımız ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun” dedi

Köyde bulunan derelerin ıslah edilmesini isteyen Köy Muhtarı Erdoğan Demir,” Köyümüzde derenin çok olması ve arazinin engebeli olması yüzünden sık sık sel baskınlarına maruz kalıyoruz. Sel sonrası ekili alanlarımızda büyük zarar var. Bir hafta öncede sel felaketi yaşadık. Bu dere yataklarının açılmasını ve ıslah edilmesini istiyoruz” dedi.