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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Asayiş 21.06.2021, 08:53
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Kuşadası - Söke yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resül Aydemir (60) yönetimindeki Hollanda plakalı 92-PR-GJ, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk incelemede sürücü Resül Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanındaki yolcu Serkan Efe Aydemir (25) ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Efe Aydemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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