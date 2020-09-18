Kuşadası’nda dünyaca ünlü plajda skandal olay
AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE BULUNAN DÜNYACA ÜNLÜ PLAJDA SOYUNMA KABİNİNDE SKANDAL BİR OLAY YAŞANDI. PLAJDAN SONRA ÜSTÜNE DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN BİR KADININ GÖRÜNTÜLERİNİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN BİR KİŞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ. ŞÜPHELİ, ŞİKAYET ÜZERİNE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda soyunma kabininde skandal bir olay yaşandı. Plajdan sonra üstüne değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çektiği ileri sürülen bir kişi vatandaşlar tarafından dövüldü. Şüpheli, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, skandal olay Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda yaşandı. İddiaya göre, denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi. Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı. Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|2
|4
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Malatyaspor
|2
|1
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Gençlerbirliği
|1
|0
|20. Başakşehir
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|2
|4
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Balıkesirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Eskişehirspor
|2
|1
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0