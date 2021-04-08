Kuryeye çarpıp kaçtı, hakim serbest bıraktı

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Ferah Mahallesi'nde geçen pazar meydana gelen olayda hafif ticari araç, cadde üzerinde iş yerine evrak götürdükten sonra motosikletine giden Serdar Gökhan Bedir'e çarpmış, motosikletli olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda olay yerinden kaçan aracın plakasını tespit ederek sürücü O.E ve araçta bulunan A.K, E.D., M.E., ve İ.E.'yi gözaltına aldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca A.K. isimli kadın şüphelinin, ifadesinde olay günü sahilde alkol aldıklarını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, şüphelilerden sürücü O.E ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bedir'in ölümüne sebebiyet veren sürücü, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

(Ensonhaber)