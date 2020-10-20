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Kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı

KURU ÜZÜM VE DUT ÇUVALLARINA GİZLENMİŞ 15 KİLO 101 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 20.10.2020, 14:20
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Kuru üzüm ve dut çuvallarından uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin erzak yüklü kamyon ve tırlarda yaptığı aramada, kuru üzüm ve dut çuvallarına gizlenmiş 15 kilo 101 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden, kamyon ve tırlarla İstanbul’a götürülmek üzere yüklenen kışlık erzak çuvalları içerisindeki uyuşturucunun Osmaniye üzerinden taşındığı bilgisine ulaşıldı. Osmaniye İl Jandarma ekipleri kent güzergahları üzerinde fiziki takibe başladı. Şüpheli bir kamyon ve iki tır E-90 otoyolu Sakızgediği köyü mevkisinde durduruldu. Jandarma otoparkına çekilen araçlarda, dedektör köpekler "Dora" ve "Örtü" ile yapılan detaylı aramada, kuru üzüm ve dut çuvalları içerisine gizlenmiş 15 kilo 101 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 10 kişiden 5’i Osmaniye’de, 5’i ise Diyarbakır’da gözaltına alındı. Osmaniye’de gözaltına alınan şüphelilerden, M.M., U.O., M.A. ve K.A. İl Jandarma Komutanlığı’nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen R.E. ise tutuklandı.

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