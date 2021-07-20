banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı

Kurban kesimi dönüşünde kaza: 6 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kurban kesiminden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2021, 15:04
Kurban kesimi dönüşünde kaza: 6 yaralı
banner502

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kurban kesiminden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Yığılca karayolunun Gürcüçiftlik köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih K. idaresindeki 54 FU 719 plakalı Toyoto marka otomobil ile ailesiyle kurban kesiminden dönen Ferhat A. idaresindeki 54 AEJ 347 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi yolda kalırken, diğer otomobil yol kenarına savruldu. Kazada sürücüler Ferhat A. ve Faruk K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Salih K., Ömer Faruk K., Yeter K., Birol A. ve Uğur Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501